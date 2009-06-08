Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт мини-портал мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. (http://www.2u.ru/templates/23631.html - что то похожее что надо будет. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Космонавтов,Фирмы,студии ...
Создание тизерной сети
Требуется создание аналога новостной сети newsDOTgnezdoDOTru
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Обменные аккаунты (с возможностью продажи кликов администрации)
Один сайт на одном аккаунте.
Выравнивание баланса на аккаунтах по кликам (с возможностью менять коэффициент с отрицательного на положительный, т.е. возможна комиссия, а возможно и начисление бонусных кликов со счета админа, как всем участникам так и по отдельности)
Форматы тизеров 80х60, 80х80, 100х100 (качественная обрезка закачанных картинок и их масштабирование)
Обязательный выбор категории тизеров при закачке.
При переходе с тизера на сайте участников промежуточный показ страницы сети с показом других тизеров (т.е переход на рекламируемый сайт не сразу, а при втором клике с промежуточной страницы сети)
Статистика на аккаунте.
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Коммерческие аккаунты (с возможностью докупки кликов через интерфейс аккаунта).
Аккаунт без регистрациии сайтов, только закачка тизеров.
Статистика на аккаунте.
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Удобная панель админа.
Общедоступная статистика по всем аккаунтам (количество сайтов, показ тизеров, клики, CTR)
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Аванс 20%, для создания и настройки сети можем предоставить аккаунт на хостинге swebDOTru
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