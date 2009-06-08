Создание тизерной сети

Требуется создание аналога новостной сети newsDOTgnezdoDOTru

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Обменные аккаунты (с возможностью продажи кликов администрации)

Один сайт на одном аккаунте.

Выравнивание баланса на аккаунтах по кликам (с возможностью менять коэффициент с отрицательного на положительный, т.е. возможна комиссия, а возможно и начисление бонусных кликов со счета админа, как всем участникам так и по отдельности)

Форматы тизеров 80х60, 80х80, 100х100 (качественная обрезка закачанных картинок и их масштабирование)

Обязательный выбор категории тизеров при закачке.

При переходе с тизера на сайте участников промежуточный показ страницы сети с показом других тизеров (т.е переход на рекламируемый сайт не сразу, а при втором клике с промежуточной страницы сети)

Статистика на аккаунте.

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Коммерческие аккаунты (с возможностью докупки кликов через интерфейс аккаунта).

Аккаунт без регистрациии сайтов, только закачка тизеров.

Статистика на аккаунте.

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Удобная панель админа.

Общедоступная статистика по всем аккаунтам (количество сайтов, показ тизеров, клики, CTR)

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Аванс 20%, для создания и настройки сети можем предоставить аккаунт на хостинге swebDOTru