Каталог отелей

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Необходимо сделать двиг,

каталог отелей

1. ЧПУ название прописываем сами, желательно прописывать название отеля.

2. у каждого отеля до 10 фотографий

3. у каждого отеля несколько типов номеров (для бронирования пользователь выбирает интересующий его номер)

4. форма брони (заказы можно отправлять сразу на мыло)

5. поиск отелей по звёздам, по пределу цен от ХХ до ХХ, по городам.

Каталог отелей самый примитивный

что то вроде каталога товаров но с формой заказа.

Админ один.

Пример сайта www.hotels[dot]md

пример формы поиска отеля в приложении

3 три языковые версии

(грубо говоря три разных сайта с одной панелью управления)

16 лет назад
INDEGROUP-EU
Denys 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров