Необходимо сделать двиг,

каталог отелей

1. ЧПУ название прописываем сами, желательно прописывать название отеля.

2. у каждого отеля до 10 фотографий

3. у каждого отеля несколько типов номеров (для бронирования пользователь выбирает интересующий его номер)

4. форма брони (заказы можно отправлять сразу на мыло)

5. поиск отелей по звёздам, по пределу цен от ХХ до ХХ, по городам.

Каталог отелей самый примитивный

что то вроде каталога товаров но с формой заказа.

Админ один.

Пример сайта www.hotels[dot]md

пример формы поиска отеля в приложении

3 три языковые версии

(грубо говоря три разных сайта с одной панелью управления)