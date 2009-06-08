Есть такая JavaScript-библиотека для отображения временных интервалов: SIMILE Timeline

http://www.simile-widgets.org/timeline/

Данные она получает только в момент загрузки страницы, т.е. "на лету" менять данные нельзя.

Нужно написать CRUD для неё - добавление, удаление и изменение событий.

Требуется знание JavaScript ;]