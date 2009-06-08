Видео конференция

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки115 просмотров

Необходмо написать флешки включая серверную часть ( RED 5) для видео конференции, видео чата 1 на 1, и видео трансляций.

указывайте сроки и стоимость.

16 лет назад
Boxxx
52 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров