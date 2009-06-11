Доброго времени суток! Я хочу изучить веб программирование. У меня есть ряд вопросов по решению конкретной задачи. Нужна помощь.
Добавление (ADD URL) в Ramber (поисковик)
В общем нужно добавлять указанный список заранее заготовленных URL-ов и добавлять их по этому URL-у
http://robot.rambler.ru/cgi-bin/addsite.cgi
и так основные пункты
- написание на PHP, открытый код
- нужно продобавлять заранее заготовленный список URL-ов
- что делать с каптчей, её необходимо отправлять на сервис anti-captcha.com (дополнительные souce php файлы дам, ничего сложного тут нет...
- работа с http прокси, скрипт должен тянуть http список прокси с указанного URL-а
- необходимо исключить "левые" попытки регистрации, т.е. что-бы не было попытки зарегистрироваться на не рабочую прокси, чтобы средства сервиса по обработки каптчи не тратились напрасно (важный пункт)
- после обработки листа урл-ов чтобы скрипт создавал еще два - это good.txt и bad.txt, т.е. успешно добавленные урл-ы, и урл-ы добавленные с ошибками, если возникает не критическая ошибка, например неправильно введенная каптча, то нужно попытаться еще раз его добавить, не получится - то в бад-ы
- менять юзер агенты и использовать cookies при регистрации
- название сайта, описание, контактное лицо и e-mail - берется заранее заготовленные значения из файлов например
data/titles.txt, data/descriptions.txt, data/names.txt, data/emails.txt
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