Добавление (ADD URL) в Ramber (поисковик)

В общем нужно добавлять указанный список заранее заготовленных URL-ов и добавлять их по этому URL-у

http://robot.rambler.ru/cgi-bin/addsite.cgi

и так основные пункты

- написание на PHP, открытый код

- нужно продобавлять заранее заготовленный список URL-ов

- что делать с каптчей, её необходимо отправлять на сервис anti-captcha.com (дополнительные souce php файлы дам, ничего сложного тут нет...

- работа с http прокси, скрипт должен тянуть http список прокси с указанного URL-а

- необходимо исключить "левые" попытки регистрации, т.е. что-бы не было попытки зарегистрироваться на не рабочую прокси, чтобы средства сервиса по обработки каптчи не тратились напрасно (важный пункт)

- после обработки листа урл-ов чтобы скрипт создавал еще два - это good.txt и bad.txt, т.е. успешно добавленные урл-ы, и урл-ы добавленные с ошибками, если возникает не критическая ошибка, например неправильно введенная каптча, то нужно попытаться еще раз его добавить, не получится - то в бад-ы

- менять юзер агенты и использовать cookies при регистрации

- название сайта, описание, контактное лицо и e-mail - берется заранее заготовленные значения из файлов например

data/titles.txt, data/descriptions.txt, data/names.txt, data/emails.txt