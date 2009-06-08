Доработать атрибуты в Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Что требуется:

1) в атрибутах товара (в полном описании товара) сделать выбор цвета не надписью, а "мини картинкой показывающей цвет";

2) В зависимости от цветов - есть три категории цен.

Joomla
16 лет назад
ivanko85
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров