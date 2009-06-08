Скрипт выводящий из MySql рандомно один анекдот.

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Завершен12 заявок251 просмотр

Скрипт выводящий из таблицы бд MySql рандомно один анекдот в новом окошке.

Если вы готовы, сейчас сесть и написать- оставляйте предложения; если- завтра, послезавтра, на следующей неделе,то просьба не беспокоить.

MySQL
16 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с задачей. Можно положиться. Recommend
Никаких проблем. Подробно объяснил, что хочет получить.

Заявки фрилансеров

qbori
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
16 лет назад