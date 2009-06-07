Здравствуйте Нужно сделать все что описано в проекте внизу Проект для людей, знающих JQuery Оставляйте цены, сроки, и самое главное данные по которым вас можно найти
Парсер для вконтакте
Всем привет. Нужно написать парсер для вконтакте, который бы собирал мобильные телефоны со страничек.
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