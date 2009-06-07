Парсер для вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок273 просмотра

Всем привет. Нужно написать парсер для вконтакте, который бы собирал мобильные телефоны со страничек.

16 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
16 лет назад
$40
1 день
ТОП-5
Веб-программирование

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 минут назад
16 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование