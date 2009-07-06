Замена wysiwyg редактора в shop-script pro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок201 просмотр

Замена wysiwyg редактора в магазине на базе shop-script pro. Установлен fckeditor в редактировании описания категорий, продуктов, контента главной страницы и внутренних страниц, итого в 5 формах на 4 страницах админки. Но в некоторых компьютерах и браузерах поля для редактирования не отображаются вообще. Надо найти и установить другой бесплатный редактор, поддерживаемый боьшинством браузеров, с возможностью загрузки картинок и флэш-файлов. Также необходимо, чтобы редактируемых полях направление текста по умолчанию было right-to-left. Доступ по запросу через личку.

16 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$50
1 день
Проект выполнен быстро и профессионально. Планирую продолжить сотрудничество и рекомендую другим.
Хороший заказчик. Готов сотрудничать и далее.

Заявки фрилансеров

p2t
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад