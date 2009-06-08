Поставить готовую HTML верстку на Drupal

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Завершен4 заявки144 просмотра

Нужно поставить готовую html верстку на Drupal, срочно.

Цену и сроки пишите в ICQ 487608860

DrupalHTML
16 лет назад
Alisanna
Алиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Прекрасный исполнитель.Грамотный, вежливый, честный, аккуратный. Качественно, в короткие сроки создал шаблон под Drupal, сделал все необходимые пояснения и дал консультацию по установке. Рекомендую всем.

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psobolev
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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