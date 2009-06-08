Нужна наладить скрипт-систему флеш сайта, работы на 15 минут и 10 строчек кода. Наладить скрипт перехода. Типа "альфа кадры" их там четыре всего. сейчас не переходит по этапам флешка www.casino.web-graf.ru Стучитесь в ...
Поставить готовую HTML верстку на Drupal
Нужно поставить готовую html верстку на Drupal, срочно.
Цену и сроки пишите в ICQ 487608860
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