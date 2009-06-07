Joomla - Zoo

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Создать два элемента, и русифицировать альфа-индекс

Требования:

- знание компонента

- обязательное документирование действий

- подвижность

Предложение вместе с ценой пишите на почту: kofgarter -at- gmail.com .

Joomla
16 лет назад
Kofgarter1
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров