Здравствуйте. Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel. А также настроить некоторые переменные. Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС). Работа передается только профессионалам php ...
Joomla - Zoo
Создать два элемента, и русифицировать альфа-индекс
Требования:
- знание компонента
- обязательное документирование действий
- подвижность
Предложение вместе с ценой пишите на почту: kofgarter -at- gmail.com .
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