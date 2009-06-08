Маленький скриптик на Java-Script

Здравствуйте!

Может у кого уже готовое есть такое. Сам не могу сделать быстро.

Требуется! При наведении мышки на маленькую картинку чтобы динамично всплывала большая, может с тенью даже - будет оригинальнее. Простой пример в том же fotolia.com при списке изображений. То-есть навели и появилась в свободной части экрана увеличенная картинка.

Пишите в аську 201610.

Бюджет определяет исполнитель.