Здравствуйте. Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel. А также настроить некоторые переменные. Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС). Работа передается только профессионалам php ...
Маленький скриптик на Java-Script
Здравствуйте!
Может у кого уже готовое есть такое. Сам не могу сделать быстро.
Требуется! При наведении мышки на маленькую картинку чтобы динамично всплывала большая, может с тенью даже - будет оригинальнее. Простой пример в том же fotolia.com при списке изображений. То-есть навели и появилась в свободной части экрана увеличенная картинка.
Пишите в аську 201610.
Бюджет определяет исполнитель.
Выбранный исполнитель
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