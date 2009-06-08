Добрый день , нам необходимо доделать систему написана на php + mysql Она работает . но сделана не до конца , остались мелочи. Возможн в дальнейшем при эксплуатации системы будем обращаться для доработки. ...
IPanel - биллинг панель бесплатного хостинга
Здравствуйте.
Требуется произвести корректировку и перевод биллинг панели iPanel.
А также настроить некоторые переменные.
Более подробно о работе и условиях выполнения по ПС (ЛС).
Работа передается только профессионалам php и mysql.
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