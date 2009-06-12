Доработка сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок165 просмотров

Здравствуйте.

Заказчику нужно доработать сайт. На платформе Битрикс.

Конкретно интересует раздел Новости - http://city-mall.ru/news/

В приложении схема как он должен выглядеть после доработки.

Единственное, описание новости не будет, только заголовок.

У банеров и партнеров должна быть ротация.

У заказчика самая простая версия, наличие модулей опроса, подписки и банеров, узнается только в понедельник.

Ожидаю ваших предложений как при условии наличия, так и отсутствия таких модулей.

Так же подробного описания плана работы. Все изменения нужно будет сначала показать заказчику, а потом только ставить на сайт.

16 лет назад
SakhIndigo
49 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$35
1 день
Отличный исполнительно. Быстро. Четко. Качественно. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Приятно было посотрудничать. Все понятно и быстро принято и оплачено.

Заявки фрилансеров

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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