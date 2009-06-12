Доработка сайта на Битриксе

Здравствуйте.

Заказчику нужно доработать сайт. На платформе Битрикс.

Конкретно интересует раздел Новости - http://city-mall.ru/news/

В приложении схема как он должен выглядеть после доработки.

Единственное, описание новости не будет, только заголовок.

У банеров и партнеров должна быть ротация.

У заказчика самая простая версия, наличие модулей опроса, подписки и банеров, узнается только в понедельник.

Ожидаю ваших предложений как при условии наличия, так и отсутствия таких модулей.

Так же подробного описания плана работы. Все изменения нужно будет сначала показать заказчику, а потом только ставить на сайт.