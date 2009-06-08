Visited button

Дано: 1) Есть сайт, на который привлекаются посетители по реферальной ссылке. 2) Рефферальный признак сохраняется в куках и при следующем визите сайт узнает посетителя. Что надо: ...
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Необходим скрипт на ActionScript 2.0.
Скрипт должен реализовать эффект "посещенной ссылки"
Варианты исполнения:
1. Я даю исходник .FLA и вы реализуете задачу.
2. Вы пишите скрипт с объяснениями и я сам внедряю его в приложние.
Пишите свой мейл в личку.
P.S. Оплата по webmoney, банковский перевод, либо встреча в Киеве.
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