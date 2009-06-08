Visited button

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки191 просмотр

Необходим скрипт на ActionScript 2.0.

Скрипт должен реализовать эффект "посещенной ссылки"

Варианты исполнения:

1. Я даю исходник .FLA и вы реализуете задачу.

2. Вы пишите скрипт с объяснениями и я сам внедряю его в приложние.

Пишите свой мейл в личку.

P.S. Оплата по webmoney, банковский перевод, либо встреча в Киеве.

16 лет назад
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

aJIb9IHc
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отличный результат, работа выполнена в срок. Буду сотрудничать дальше, рекомендую.

Заявки фрилансеров

aJIb9IHc
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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