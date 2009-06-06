Нужно создать модуль оплаты платёжной системы RBK money для интернет-магазина Vamshop. Имеется подробное описание настроек мерчанта.
Готовый скрипт проверки ТИЦ, PR и т.д. на PHP
Здравствуйте!
Нужен готовый скрипт проверки seo-показателей, желательно расширенный (см. pr-cy.ru)...
Интересуют готовые решения, т.к. изобретать велосипед нет смысла. Бюджет 20 вмз, оплата СБС после показа демки...
P.s. Работать скрипт должен через прокси (с вас подключение к платному сервису)...
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