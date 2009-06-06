Мне требуется доделать шаблон для Joomla 1.5. Исправить все ошибки в верстки для корректного отображенения в популярных браузерах. Кратко что нужно сделать: Исправление и доработки: 1. Добавить блок тегов, которые выводятся модулем ...
Заменить cms на сайте.
Требуется заменить cms на сайте http://www.sport-family.ru ,т.е старый дизайн натянуть на новый движок.Главное это удобный каталог и его редактирование.Стучать в асю 299232381
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