Заменить cms на сайте.

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Закрыт16 заявок275 просмотров

Требуется заменить cms на сайте http://www.sport-family.ru ,т.е старый дизайн натянуть на новый движок.Главное это удобный каталог и его редактирование.Стучать в асю 299232381

16 лет назад
rubeno
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

add-studio
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

add-studio
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
24 отзыва(-2)
16 лет назад

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