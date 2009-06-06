Проблемы с антиботом.

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Закрыт9 заявок168 просмотров

Картинака антибота не отображетчя в Опере 9. Нужно устранить проблему, а лучше установить более современную и приятную на вид каптчу.

В личку не писать. Сразу ставьте сроки и стоимость в соответсующий графах. Иначе я просто не смогу Вас выбрать в качестве исполнителя.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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