Нужно восстановить и апдейтить форум на сайте http://www.sergeyashihmin.ru/forum/ + установить необходимые моды безопасности У меня главная проблема.При попытке войти в топик ошибка: Fatal error: Call to undefined method skin_topic_2::button_thanks() in ...
Проблемы с антиботом.
Картинака антибота не отображетчя в Опере 9. Нужно устранить проблему, а лучше установить более современную и приятную на вид каптчу.
В личку не писать. Сразу ставьте сроки и стоимость в соответсующий графах. Иначе я просто не смогу Вас выбрать в качестве исполнителя.
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