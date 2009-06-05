Flex-приложение "Видео-чат"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

На новый проект требуется Flex-программист.

Пишем Flash-приложение "Видео-Чат".

Программная технология представляет собой интерактивный универсальный сервис организации видео-чатов между пользователями сети Интернет. Назначение Технологии – организация текстовых, голосовых и видео-конференций между пользователями различных сайтов и социальных сетей.

Серверная часть будет реализована на базе стрим-сервера red5. На данную часть работ исполнители есть. Необходим опытный flex-программист для написания клиента.

Модуль должен быть максимально универсальным, но первый запуск планируется в социалке ВКонтакте. Поэтому крайне желателен опыт работы с API Вконтакте.

Есть ТЗ.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Спасибо.

16 лет назад
lost_fame
Юрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
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Hazard-Soft
Василий 
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