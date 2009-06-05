Нужно восстановить и апдейтить форум на сайте http://www.sergeyashihmin.ru/forum/ + установить необходимые моды безопасности У меня главная проблема.При попытке войти в топик ошибка: Fatal error: Call to undefined method skin_topic_2::button_thanks() in ...
Flex-приложение "Видео-чат"
На новый проект требуется Flex-программист.
Пишем Flash-приложение "Видео-Чат".
Программная технология представляет собой интерактивный универсальный сервис организации видео-чатов между пользователями сети Интернет. Назначение Технологии – организация текстовых, голосовых и видео-конференций между пользователями различных сайтов и социальных сетей.
Серверная часть будет реализована на базе стрим-сервера red5. На данную часть работ исполнители есть. Необходим опытный flex-программист для написания клиента.
Модуль должен быть максимально универсальным, но первый запуск планируется в социалке ВКонтакте. Поэтому крайне желателен опыт работы с API Вконтакте.
Есть ТЗ.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется скрипт для пакетной обработки изображений в фотошоп. Мы занимаемся фото в детских садах и школах. Оператор должен ввести заказ, а скрипт отработать и сохранить требуемые файлы в нужном количестве. ...Завершен16 лет назад
- $500
Установить медиа-сервер flumotion и подсоединить его к плееру для видеоотдачи, плеер JW, пожалуйста обращайтесь только с опытом. Ваши сроки и ценаЗавершен16 лет назад
Имеем код: $result=mysql_query("select * from news ORDER BY `id` DESC "); while($row=mysql_fetch_array($result)) { echo " $row[data]-$row[news] "; } ?> Он выводит новости ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Интересует копия данного приложенияВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать опросник для клиентской стороны (используя дивы, как pop-up окна) и централизованную БД (SQL Server 2008) с возможностью вывода отчетов по необходимым параметрам (интуитивно понятный вэб - интерфейс для управления). Система должна ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Для магазина работающего на ShopScript Free необходима доработка, а именно - модуль работающий из админки содержащий в себе буквально 3 кнопки: "Загрузить прайслист в магазин" "Выгрузить прайслист из магазина" и "Очистить базу товаров магазина" ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $60
Перенести на джумлу сайт.Закрыт16 лет назад
Добрый вечер. Интересует создание многопользовательского приложения для ВКонтакте. Подробнее при переписке. Ася: 495553033Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
http://www.auto.ge/ вот тут он по центру синий такой japancarauction.ru он говорит про импорт авто в грузию а надо либо изменить на армению, либо обрубить то место где про грузию исходника ...Завершен16 лет назад