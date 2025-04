Восстановление и апдейт форума

Нужно восстановить и апдейтить форум на сайте http://www.sergeyashihmin.ru/forum/

+ установить необходимые моды безопасности

У меня главная проблема.При попытке войти в топик ошибка:

Fatal error: Call to undefined method skin_topic_2::button_thanks() in /home/sergey/public_html/forum/sources/lib/func_thanks.php on line 110

Кроме этого:

1. При отправке ЛС надо ставит галочку,чтоб сохранить отправл.сообщение.Нельзя ли сделать,чтоб ЛС сохранялись автоматически? А то многие забывают про эту галочку.

2.В темах,где есть опросы(например,МЫСЛИ О ГРУППЕ ИНЬ-ЯН),текст вопросов в этом опросе отражается на какой-то абракадабре.Это можно исправить или вообще удалить сам опрос,если исправить нельзя?

3.Почему при переходе с форума на сайт,а потом обратно не сохраняются данные,и на форуме нужно регистрироваться заново?Можно ли это исправить?

4. В статистике добавили панель КТО БЫЛ СЕГОДНЯ.

Нельзя ли там сделать так,чтоб не было видно тех,кто заходил как СКРЫТЫЙ пользователь? И ошибку в слове РОЗВЕРНУТЬ исправить:правильно пишется рАзвернуть. А вообще,если можно,эту панель совсем убрать.Раньше ее не было,и не надо,имхо.