Требуется скрипт для пакетной обработки изображений в фотошоп. Мы занимаемся фото в детских садах и школах. Оператор должен ввести заказ, а скрипт отработать и сохранить требуемые файлы в нужном количестве. ...
Восстановление и апдейт форума
Нужно восстановить и апдейтить форум на сайте http://www.sergeyashihmin.ru/forum/
+ установить необходимые моды безопасности
У меня главная проблема.При попытке войти в топик ошибка:
Fatal error: Call to undefined method skin_topic_2::button_thanks() in /home/sergey/public_html/forum/sources/lib/func_thanks.php on line 110
Кроме этого:
1. При отправке ЛС надо ставит галочку,чтоб сохранить отправл.сообщение.Нельзя ли сделать,чтоб ЛС сохранялись автоматически? А то многие забывают про эту галочку.
2.В темах,где есть опросы(например,МЫСЛИ О ГРУППЕ ИНЬ-ЯН),текст вопросов в этом опросе отражается на какой-то абракадабре.Это можно исправить или вообще удалить сам опрос,если исправить нельзя?
3.Почему при переходе с форума на сайт,а потом обратно не сохраняются данные,и на форуме нужно регистрироваться заново?Можно ли это исправить?
4. В статистике добавили панель КТО БЫЛ СЕГОДНЯ.
Нельзя ли там сделать так,чтоб не было видно тех,кто заходил как СКРЫТЫЙ пользователь? И ошибку в слове РОЗВЕРНУТЬ исправить:правильно пишется рАзвернуть. А вообще,если можно,эту панель совсем убрать.Раньше ее не было,и не надо,имхо.
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