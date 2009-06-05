Flash-игра Счастливый Фермер

Нужна онлайн-игра, такая как В контакте "Счастливый Фермер - игра для тебя и твоих друзей.

Нужно, чтобы только зарегистрированные пользователи могли играть в эту игру. (Регистрация бесплатная).

Все функции игры как в контакте, так и здесь должны быть (можно еще что-то придумать.)).

Игру нужно "всунуть" в веб-страницу, сделать регистрацию и авторизацию

Опыт разработки подобных приложений приветствую (указывайте ссылки)

Будут вопросы - пишите.

Бюджет предлагайте

Время выполнения- 2 месяца