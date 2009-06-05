Flash-игра Счастливый Фермер

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок321 просмотр

Нужна онлайн-игра, такая как В контакте "Счастливый Фермер - игра для тебя и твоих друзей.

Нужно, чтобы только зарегистрированные пользователи могли играть в эту игру. (Регистрация бесплатная).

Все функции игры как в контакте, так и здесь должны быть (можно еще что-то придумать.)).

Игру нужно "всунуть" в веб-страницу, сделать регистрацию и авторизацию

Опыт разработки подобных приложений приветствую (указывайте ссылки)

Будут вопросы - пишите.

Бюджет предлагайте

Время выполнения- 2 месяца

16 лет назад
yuratst
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров