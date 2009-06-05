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Скомпилировать flash шаблон сайта (FLA в SWF)
Есть готовый шаблон сайта : необходимо откомпилировать FLA проект в SWF. В шаблоне есть swf файл, но мне важно наличие рабочего, оттестированного FLA проекта для возможности последующих изменений. Пробовал откомпилировать сам - сайт виснет после просмотра любой картинки в галерее. Необходимо исправить либо параметры компиляции либо ошибку в шаблоне чтобы сайт не зависал. Шаблон коммерческий должен по идее работать нормально. Для профи, найти причину ошибки не должно составить большого труда. Настройки нужны под Adobe Flash CS3 .Результат – файл flashindex.fla и настройки компиляции в SWF в Adobe Flash CS3.
Шаблон лежит здесь: http://depositfiles.com/files/36vtc56id
Цена работы 300 руб.
Оплата по WebMoney. Порядок следующий: Вы делаете в проекте маленькое изменение, которое сообщу вам я, и вносите маленькое свое изменение, чтобы гарантировать вам что вашу работу не используют без вашего ведома и оплаты. Затем вы компилируете проект flashindex.fla с этими изменениями и предоставляете мне файл flashindex.swf. Я тестирую его и при позитивном результае оплачиваю вам по полную сумму 100% оплаты с кодом протекции WebMoney .
Затем вы мне пересылаете протестированный файл flashindex.fla без внесенных на предыдущем шаге изменений и настройки компиляции Adobe Flash CS3. Я после этого высылаю вам код протекции и вы получаете деньги.
Срок 1 день. Для того кто способен сделать эту простую работу в указанный срок – бонус от меня 100 руб. Возможно дальнейшее сотрудничество.
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