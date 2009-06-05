Программная часть для сайта-каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок317 просмотров

Нужна программная часть для сайта-каталога. На сайте должен быть хороший поиск по номерам запчастей. Пример, сайт http://www.emex.ru/, http://www.exist.ru/.

Данные для обновления списка запчастей должны импортироваться из Excel.

Дизайн и верстка от меня.

До программной части дойдет примерно к концу этого месяца, но с подрядчиком я бы хотела определиться уже сейчас.

Цену и примерные сроки пишите сюда или в личку.

16 лет назад
UlmFamily
Ольга 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rondmeo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$250
4 дня

Заявки фрилансеров

Rondmeo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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