Нужна программная часть для сайта-каталога. На сайте должен быть хороший поиск по номерам запчастей. Пример, сайт http://www.emex.ru/, http://www.exist.ru/.

Данные для обновления списка запчастей должны импортироваться из Excel.

Дизайн и верстка от меня.

До программной части дойдет примерно к концу этого месяца, но с подрядчиком я бы хотела определиться уже сейчас.

Цену и примерные сроки пишите сюда или в личку.