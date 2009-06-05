Привет, нужен электронный магазин с каталагом, shopping cart и возможностью оплаты по кредиткам. дизайн придумывать не нужно, есть свой. магазин по продаже запчастей Оплата по факту выполнения проекта. ...
Ищется знаток Santafox
Ищу человека,который хорошо знает Santafox , необходимо довести сайт до ума ( сделать галерею, обратную связь и еще несколько мелочей )
Заявки фрилансеров
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