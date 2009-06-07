Прикрутить голосование к сайту на modx

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки122 просмотра

К сайту shulze.ru в разделе конкурсы нужно сделать еще один конкурс с голосованием по аналогу уже существующего.

MODX
16 лет назад
Lendel
St 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Отличный программист. мастер своего дела.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад