AJAX flash banner rotator

На информационном сайте несколько баннеров.

Необходимо создать скрипт, который при загрузке страницы через AJAX соединялся с php скриптом и получал баннеры(gif/jpg/flash) по какому то условию. Более подробное ТЗ на мыло. Срок исполнения 1 неделя. Оплата по договоренности.

Похожих скриптов достаточно много бесплатных, но именно то, что мне надо найти не удалось.