AJAX flash banner rotator

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Закрыт9 заявок116 просмотров

На информационном сайте несколько баннеров.

Необходимо создать скрипт, который при загрузке страницы через AJAX соединялся с php скриптом и получал баннеры(gif/jpg/flash) по какому то условию. Более подробное ТЗ на мыло. Срок исполнения 1 неделя. Оплата по договоренности.

Похожих скриптов достаточно много бесплатных, но именно то, что мне надо найти не удалось.

AJAXPHP
16 лет назад
vkusnosti
Олег 
44 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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