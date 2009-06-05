Сделать автоматический перенос строк MSSQL + asp

Требуется помощь в решении проблемы по переносу строк в текстах сайта, использующего базу MSSQL (страницы .asp).

При введении текста в поля формы текст форматируется и абзацы отделяются друг от друга нажатием Enter. Затем текст записывается в БД MSSQL.

При генерации страниц сайта (расширение .asp) текст берется из базы, однако форматирование абзаца теряется и текст выводится в одну строку.

В настоящее время администратору приходится в конец каждого абзаца добавлять "

".

Необходимо: сделать так чтобы страницы генерировали форматирование текста с обрывом строки (или дать рекомендации что нужно сделать для решения этой задачи).