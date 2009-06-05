Сделать автоматический перенос строк MSSQL + asp

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок193 просмотра

Требуется помощь в решении проблемы по переносу строк в текстах сайта, использующего базу MSSQL (страницы .asp).

При введении текста в поля формы текст форматируется и абзацы отделяются друг от друга нажатием Enter. Затем текст записывается в БД MSSQL.

При генерации страниц сайта (расширение .asp) текст берется из базы, однако форматирование абзаца теряется и текст выводится в одну строку.

В настоящее время администратору приходится в конец каждого абзаца добавлять "
".

Необходимо: сделать так чтобы страницы генерировали форматирование текста с обрывом строки (или дать рекомендации что нужно сделать для решения этой задачи).

16 лет назад
pl2006
Павел 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Quasi
Илья 
52 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Спасибо. Илья вник в поставленную задачу и оперативно предоставил несколько путей её решения. Рекомендую к сотрудничеству.
Оплата переведена в срок, сотрудничеством с Павлом очень доволен. Если есть еще работа - зовите.

Заявки фрилансеров

Quasi
Илья 
52 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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