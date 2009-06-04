Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт будет мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Фирмы,студии не беспокоить,берегите своё и моё время.Выберу с соответсвием цена+качество+исполнение. ...
Скрипт тизерной сети
Добрый день!
1) Нужно создать скрипт тизерной сети, практически такой же,как adfun.ru + доработать до ума.
2) После создания скрипта сделать мне консультацию - где искать в самом начале вебмастеров и рекламодателей.
3) Сделать консультацию по раскрутке или же раскрутите его сами за отдельную плату.
4) и консультацию вообще по этой теме: стоит ли вообще заниматься тизерной сетью?
Вообщем нужно чтоб был доход от 10000 в месяц (минимум)
и по вашему мнению сколько может приносить такая сеть? Какие затраты и сколько времени нужно чтоб данная сеть начала приносить нормальную прибыль?
Нужен человек который хорошо разбирается в этом и смог сделать все профессионально то,что я написал выше.
Ваше предложение по этой теме в личку ( опишите подробно ) и стоимость данного проекта.
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