Добрый день!

1) Нужно создать скрипт тизерной сети, практически такой же,как adfun.ru + доработать до ума.

2) После создания скрипта сделать мне консультацию - где искать в самом начале вебмастеров и рекламодателей.

3) Сделать консультацию по раскрутке или же раскрутите его сами за отдельную плату.

4) и консультацию вообще по этой теме: стоит ли вообще заниматься тизерной сетью?

Вообщем нужно чтоб был доход от 10000 в месяц (минимум)

и по вашему мнению сколько может приносить такая сеть? Какие затраты и сколько времени нужно чтоб данная сеть начала приносить нормальную прибыль?

Нужен человек который хорошо разбирается в этом и смог сделать все профессионально то,что я написал выше.

Ваше предложение по этой теме в личку ( опишите подробно ) и стоимость данного проекта.