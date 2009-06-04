Две страницы на Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок227 просмотров

Нужно нарисовать и реализовать на flash два макета страниц:

1. Главная. Состоит из логотипа, названия проекта, меню и тематических картинок в "шапке". Картинки меняются по курсору мышки над пунктами меню.

2. Вторая страница. Слева меню на флеш. Справа – текст. Сверху – симпатичная шапочка из логотипа и названия проекта.

Весь материал предоставляется.

Срок – утро 8 июня. Бюджет обсуждается.

16 лет назад
pornograffitti
Максим 
76 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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