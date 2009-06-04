Требуется:Верстка+программирование+админка+установка+настройка на хостинге+( флеш меню )+( Сео) Сайт будет мультиязычный.дизайн файлов в псд имеется. Цену,сроки,что будет использоватся,что делали,что умеете-в личном сообщении пожалуйста. Фирмы,студии не беспокоить,берегите своё и моё время.Выберу с соответсвием цена+качество+исполнение. ...
Две страницы на Flash
Нужно нарисовать и реализовать на flash два макета страниц:
1. Главная. Состоит из логотипа, названия проекта, меню и тематических картинок в "шапке". Картинки меняются по курсору мышки над пунктами меню.
2. Вторая страница. Слева меню на флеш. Справа – текст. Сверху – симпатичная шапочка из логотипа и названия проекта.
Весь материал предоставляется.
Срок – утро 8 июня. Бюджет обсуждается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $70
Требуется доработать проект. php+mysql. Необходимо прикрутить робокассу и смс доступ. Поправить дизаин(убрать лишнее) и поправить скрипт, все написано надо немного изменить. Подробности в аське 748192Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Ищу программиста для написание простой CMS. Для последующего использования в платных проектах. (сотрудничество дизайнер / программист) -------------------- На данном этапе есть проект, 5000руб. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.Всегда в ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется профессионально написать ТЗ на русский клон alibaba.com, учитывая специфику того, что сайт будет ориентирован на Россию и отчасти СНГ. Так же нужно оценить время- и трудо- затраты на реализацию проекта. Для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать блок Курсы валют на сайте www.infobank.by примерное ТЗ в вложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
День добрый!! в данный момент мы ищем Flex разработчика. продолжительность проекта - около месяца. работа в команде (2 разработчика) Требования к кандидату: 1. уверенное владение Flex'ом, AS3. 2. понимание основных принципов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно добавить в виртуемарт, установленный на сайте (Joomla 1.0.15), возможность прописывать каждой странице отдельный title, который не будет зависеть ни от Н1, ни от каких-то названий и др. Нужно также добавить возможность прописывать все ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо доделать только меню сайта подробности в личкеВеб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Статичные страницы, галерея, отзывы посетителей Предложения с ценой, названием движка и сроком пишите сюда и в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Проект предполагает создание полноценного веб-приложения для курьерской компании. На данный момент, данная программа работает на основе разделленных баз данных на MS Access 2007, соединенная между многими пользователями на основе локальной сети и ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад