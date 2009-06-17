Посадить на движок

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Завершен28 заявок320 просмотров

Статичные страницы, галерея, отзывы посетителей

Предложения с ценой, названием движка и сроком пишите сюда и в личку.

16 лет назад
UlmFamily
Ольга 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад
$25
3 дня
Большое спасибо, рекомендую
Хороший заказчик ! Дал четкое ТЗ ! Оплата во время!Рекомендую !

Заявки фрилансеров

stajl1n
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов(-2)
16 лет назад

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