Доработка слайд шоу на JS.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок181 просмотр

Нужен JS слайд шоу скрипт, а точнее скрипт уже есть, но его надо доделать.

Его можно посмотреть вот тут http://creatiff.lv/.

Проблема этого скрипта заключается в том, что php скрипт берёт все записи и грузит их в скрипт, а так как записей достаточно много и всё грузится сразу, то всё начинает тормозить.

Задача заключается в том, чтобы сделать скрипт, который загружает изначально 2-3 записи из базы данных при помощи Ajax и когда мы будем пролистывать слайд шоу, при помощи JS, постепенно подгружалась бы новая запись.

Тоесть, загрузились 3 записи изначально, я нажимаю на кнопку просмотра следующего слайд шоу и в этот момент открывается загруженная запись и также подгружается 4-ая запись из базы данных при помощи ajax.

Таблица в которой будут хранится данные может выглядеть вот так:

Id – уникальная запись

Txt – текст новости

Интересует сроки и цена

В лс просьба не писать, только если есть конкретные вопросы.

AJAXJavaScriptPHP
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777-300ER
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chromotron
Валентин 
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chromotron
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