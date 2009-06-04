Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Доработка слайд шоу на JS.
Нужен JS слайд шоу скрипт, а точнее скрипт уже есть, но его надо доделать.
Его можно посмотреть вот тут http://creatiff.lv/.
Проблема этого скрипта заключается в том, что php скрипт берёт все записи и грузит их в скрипт, а так как записей достаточно много и всё грузится сразу, то всё начинает тормозить.
Задача заключается в том, чтобы сделать скрипт, который загружает изначально 2-3 записи из базы данных при помощи Ajax и когда мы будем пролистывать слайд шоу, при помощи JS, постепенно подгружалась бы новая запись.
Тоесть, загрузились 3 записи изначально, я нажимаю на кнопку просмотра следующего слайд шоу и в этот момент открывается загруженная запись и также подгружается 4-ая запись из базы данных при помощи ajax.
Таблица в которой будут хранится данные может выглядеть вот так:
Id – уникальная запись
Txt – текст новости
Интересует сроки и цена
В лс просьба не писать, только если есть конкретные вопросы.
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