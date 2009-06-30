Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД.

В данном скрипте должно присутствовать:

Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты.

В анкете могут использоваться как просто вопросы так и под вопросы.

Пример:

Ваш пол: муж жен - простой вариант

Какую музыку слушаете: rep pop dance

при выборе rep следующий этап выбор исполнителей, для pop и dance также.

В ответах нужно присутствие поля для своего ответа.

В опросах могут участвовать выбор картинок со скриншотами, к примеру какая упаковка сока Вам больше нравится и выбор картинок разных производителей сока.

Ко-во вопросов как и анкет должно быть неограничено.

Возможность управления пользователями, редактировать, блокировать, удалить.

Варианты ответов могут быть как один ответ на вопрос так и несколько.

Всё это необходимо реализовать в админке, чтоб свободно можно было самому выбрать вариант ответа.

Вроде всё написал, возможно будет дополнение в процесе разработки сообщу.

Очень важно оставаться на связи и после окончания разработки скрипта, для возможности внедрения дополнительных функций.