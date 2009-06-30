Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...
Опросник
Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД.
В данном скрипте должно присутствовать:
Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты.
В анкете могут использоваться как просто вопросы так и под вопросы.
Пример:
Ваш пол: муж жен - простой вариант
Какую музыку слушаете: rep pop dance
при выборе rep следующий этап выбор исполнителей, для pop и dance также.
В ответах нужно присутствие поля для своего ответа.
В опросах могут участвовать выбор картинок со скриншотами, к примеру какая упаковка сока Вам больше нравится и выбор картинок разных производителей сока.
Ко-во вопросов как и анкет должно быть неограничено.
Возможность управления пользователями, редактировать, блокировать, удалить.
Варианты ответов могут быть как один ответ на вопрос так и несколько.
Всё это необходимо реализовать в админке, чтоб свободно можно было самому выбрать вариант ответа.
Вроде всё написал, возможно будет дополнение в процесе разработки сообщу.
Очень важно оставаться на связи и после окончания разработки скрипта, для возможности внедрения дополнительных функций.
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