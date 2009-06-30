Опросник

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка350 просмотров

Здравствуйте, нужно написать скрипт опросник, в котором будет использоваться админ-панель и не будет использоваться СУБД.

В данном скрипте должно присутствовать:

Регистрация пользователей и возможность голосования один раз для одной анкеты.

В анкете могут использоваться как просто вопросы так и под вопросы.

Пример:

Ваш пол: муж жен - простой вариант

Какую музыку слушаете: rep pop dance

при выборе rep следующий этап выбор исполнителей, для pop и dance также.

В ответах нужно присутствие поля для своего ответа.

В опросах могут участвовать выбор картинок со скриншотами, к примеру какая упаковка сока Вам больше нравится и выбор картинок разных производителей сока.

Ко-во вопросов как и анкет должно быть неограничено.

Возможность управления пользователями, редактировать, блокировать, удалить.

Варианты ответов могут быть как один ответ на вопрос так и несколько.

Всё это необходимо реализовать в админке, чтоб свободно можно было самому выбрать вариант ответа.

Вроде всё написал, возможно будет дополнение в процесе разработки сообщу.

Очень важно оставаться на связи и после окончания разработки скрипта, для возможности внедрения дополнительных функций.

16 лет назад
scooter
Гость 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$100
7 дней
Прекрасный исполнитель! Приятно работать. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
Было приятно работать, адекватный заказчик, хорошо объясняет, что надо сделать.

Заявки фрилансеров

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • WEB-messenger с возможностью онлайн цензуры.

    Цель: Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников. + функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по ...

    AJAXHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется сделать каталог баннеров

    Требуется сделать каталог баннеров типа этого bannerbum.ru Проект простой и бюджет не большой, поэтому проект отдадим новичкам. Краткое ТЗ: Пишем на PHP5, MySQL, Ajax (большинство функций для удобства написать на ...

    AJAXMySQLPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать .htaccess

    Есть казино: http://goldenslots.co.cc/ Почитал я тут инфу всякую о mod rewrite, на мой взгляд это в корне поменяют защиту. В общем нужна консультация и если я не ошибаюсь, то нужно будет написать команды ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Проект по созданию сайта авто объявлений

    $200

    Здравствуйте уважаемые Фрилансеры! Предлагаю вам проект по созданию сайта по тематике и дизайну похожую на сайт автообявлений по адресу http://www.turbo.az Этот сайт должен управятся админом с помощью CMS.Не обязательно ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать апдейт форума SMF

    На нашем сайте установлен форум SMF - http://www.judaicaru.org/smf/index.php В последнее время форум все время взламывают. Возвращаю его в рабочее состояние путем постоянной замены всех файлов. Представляется, что возможной причиной взломов форума является ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание формы загрузки файлов

    Нужно на страничку оплаты услуг сервиса по пошиву игрушек в скрипт автоматического приема платежей вставить возможность загрузки файлов. Что должно получиться: 1. Человек попадает на страничку, в которую вводит ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно сграбить сайт

    $200

    Все сделали вроде. сейчас проверю и свяжусь. закрываю что бы больше не делали. Есть сайт notebatt.com На нем два примера смотрите: http://www.notebatt.com/asus-a23a86-6-cell-high-capacity-notebook-ba23866.html http://www.notebatt.com/asus-a42m68-8-cell-extendedlife-notebook-ba42688.html в приколотом файле образцы ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • RED5 приложение для flash чата

    Нужно написать приложение на JAVA для сервера RED5, который будет обслуживать flash приложение. Будет несколько комнат, вход на которые будет осущевстляться по паролям. Из базы будут браться данные юзера и отображаться в чате.

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание системы поиска на сайте

    Создается сайт металлоторгующей компании. Нужно сделать поиск на сайте, который бы выдавал максимальное количество "подходящих" позиций из имеющихся прайсов (прайсы загружены на сайт в формате Excel). К примеру: Посетитель ищет сталь марки СТ38. ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад