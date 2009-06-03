WEB-messenger с возможностью онлайн цензуры.

Цель:

Создать WEB-messenger для того чтобы двое пользователей сайта имели возможность общаться через посредника (оператора) который в свою очередь вправе редактировать сообщения собеседников.

+ функции сайта знакомств (Анкеты, Фото-альбомы, поиск по анкетам)

Однако основной акцент делается на messenger!

Концепция дизайна есть.

Требования к реализации:

• Интерфейс - HTML, JavaScript, AJAX

• Серверная часть PHP4, MySQL

Разделы:

1. Начальная страница

2. Регистрация (заполнение анкетных данных)

3. Просмотр и редактирование Анкет - для всех видов пользователей

4. Чат незарегистрированного пользователя

5. Чат зарегистрированного пользователя

6. Чат оператора (посредника / редактора )

7. Чат Админа (видит всех и всем может писать или делать замечания)

8. Админка Для настройки системы

9. Чат Оператора-Модератора

Skype: dexxxxtor