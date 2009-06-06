Внедрение javascript-галереи на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок283 просмотра

Необходимо данную галерею http://devkick.com/lab/galleria/ адаптировать под сайт заказчика.

Нужно, чтобы галерея работала в IE 7 и выше, Opera 9 и выше, Mozilla 3 и выше.

Прошу обращаться по ЛС тех, кому эта работа не составит никакого труда и займет мало времени (до 1 часа)

Оплата через Webmoney.

JavaScript
16 лет назад
soiuz
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kuzaff
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Все, как надо, спасибо!
С удовольствием продолжу сотрудничество. Никаких проблем с оплатой. Четко поставленная задача. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kuzaff
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад