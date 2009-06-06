Внедрение javascript-галереи на сайт

Необходимо данную галерею http://devkick.com/lab/galleria/ адаптировать под сайт заказчика.

Нужно, чтобы галерея работала в IE 7 и выше, Opera 9 и выше, Mozilla 3 и выше.

Прошу обращаться по ЛС тех, кому эта работа не составит никакого труда и займет мало времени (до 1 часа)

Оплата через Webmoney.