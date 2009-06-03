Модуль для DataLife Engine

На основе модуля Remote Newsblock 2.0 и стандартных модулей DLE, необходимо сделать следующее.

А) Пользователь имеет возможность заказать информер.

На странице создания информера ему предоставлены следующие функции:

1 - выбор категорий. НЕ из списка, а пометка галочками.

2 - выбор показа в информере информации 18+

3 - количество блоков/ссылок в информере

4 - тип информера(текстовый(горизонтальный/вертикальный), с картинками(горизонтальный/вертикальный))

5 - возможность создания нескольких информеров на акк. юзера.

Активация информера на стороне админа. Т.е. пользователь не может сразу получить код информера.

Б) Пользователь имеет возможность регистрации. Во время создания аккаунта, имеет возможность указать RSS канал свое сайта(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО DLE!!!).

В) Зарегистрированный пользователь(который уже установил информер) имеет возможность создавать свои новости, которые будут крутиться у меня на сайте. Но ротация новостей должна происходить исходя из количества переходов(с информера) с сайта пользователя на мой сайт.(ЭТУ СИСТЕМУ НУЖНО ПРОДУМАТЬ)

Г) Из RSS канала пользователя новости должны тоже крутиться на сайте. Чем больше переходов, тем больше и чаще его новости показываются на главной.

Это не окончательный вариант ТЗ. Возможно будет более расширенный функционал.

Жду предложений.