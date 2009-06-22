Модуль для CMS DLE

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки210 просмотров

Фунции модуля:

- скрывать флеш плеер под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователь смотрит видео

- скрывать ссылки для скачивания под хайд пока пользователь не перейдет по какомуто количеству ссылок после етого окно с хайдом пропадает и пользователям открываются ссылки

- для зарегистрированых пользователей ограничены показ ссылок не более чем в 2-3 новостях в сутки

- возможности выставлять количество ссылок в хайде и какое количество ссылок нужно посмотреть чтоб хайд пропал

- возможности для зарегистрированых пользователей выставлять количетсва хайда в сутки

DLE
16 лет назад
paradocs134
34 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

rzn_zippy
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$35
2 дня
Отличный web-програмист, четко понимает поставленные перед ним задачи Хочу отметить ислючительное занание и владение PHP. Работа выполнена на высоком профессиональном уровне в кратчайшие сроки. Советую для сотрудничества.
Отлично сработались с Михаилом. Достаточно понятно объяснил, что необходимо сделать. Оплата была произведена в указанный срок. Рекомендую к сотрудничеству!
a0555550
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
6 дней

Заявки фрилансеров

rzn_zippy
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
a0555550
Денис 
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад