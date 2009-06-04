Надо в общем сделать плагин, либо каким то образом подключить на вордпресс: 1)смс билинг (человек выбирает товар, и полачивает либо по смс либо по вебмани. Надо и смс и вебмани)
Скрипт очистки папки на PHP
Нужен один скрипт (одна функция, и ничего лишнего) на PHP, который бы в указанной папке удалял всё её содержимое.
Атрибуты этих файлов (755, 775, 777).
Нужно срочно.
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