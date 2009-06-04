Скрипт очистки папки на PHP

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок217 просмотров

Нужен один скрипт (одна функция, и ничего лишнего) на PHP, который бы в указанной папке удалял всё её содержимое.

Атрибуты этих файлов (755, 775, 777).

Нужно срочно.

PHP
16 лет назад
Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

medviktor
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Спасибо, помог моментально.

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medviktor
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад