Изменить скрипт доски объявлений PHP Classifieds

Здравствуйте!

Скрипт доски объявлений PHP Classifieds от DeltaScripts.com

Необходимо сделать в нем такие изменения:

1.Сейчас:

На главной странице выводятся объявления из всех категорий и подкатегорий единым списком.

Надо:

Чтобы НА ГЛАВНОЙ странице объявления выводились списками отдельно для каждой категории, включая ее подкатегории. Допустим, есть категория "недвижимость" с подкатегориями и надо чтобы в блоке "Недвижимость" на главной выводились объявления о недвижимости из основной категории и подкатегорий.

2.Сейчас:

В скрипте есть встроенный рейтинг объявлений по кол-ву просмотров за все время с момента подачи объявления. Выводится он на отдельной странице общим списком. На страницах объявлений этого нет.

Надо:

Сделать так, чтобы количества просмотров (в рейтинге объявлений по просмотрам) считались только за последнюю неделю. Как это реализовать описано здесь: www.deltascripts.com/board/viewtopic.php?id=12593

Обновленный топ по просмотрам надо вывести на страницах самих объявлений (см. картинку) , но с учетом категорий.

Пояснение: Если мы зашли в объявление относящееся к категории "Недвижимость" и подкатегории "Аренда квартир" здесь же должен быть топ 10 по просмотрам (самые популярные) объявлений из категории "Недвижимость" (блок №1 на картинке).

Второй топ 10 на странице объявлений - самые популярные объявления на доске (блок №2 на картинке). В этих двух топах должны выводиться только заголовок объявления, кол-во просмотров и значок - есть или нет фото в объявлении (это предусмотрено в скрипте - так выводится на на главной, если отключить в seetings показ уменьшенных фоток на главной).

Третий (блок №3 на картинке) не совсем топ. Просто вывод 5-10ти СЛУЧАЙНЫХ объявлений из базы с картинкой, названием и описанием (уменьшенном до n символов) объявления.

Желательно, чтобы эти блоки как-то кешировались для каждого объявления, чтоб не дергать базу постоянно и не перегружать сервер.

Я понимаю, что возможно не все получится реализовать. Надо смотреть и уже более детально разговаривать.

Изменение бюджета в сторону увеличения возможно.