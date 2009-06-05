Нужно разработать соц сеть, направленную на медиа контент. ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект. Задача: веб 2.0. Нужно сделать социальную сеть близкую ...
Изменить скрипт доски объявлений PHP Classifieds
Здравствуйте!
Скрипт доски объявлений PHP Classifieds от DeltaScripts.com
Необходимо сделать в нем такие изменения:
1.Сейчас:
На главной странице выводятся объявления из всех категорий и подкатегорий единым списком.
Надо:
Чтобы НА ГЛАВНОЙ странице объявления выводились списками отдельно для каждой категории, включая ее подкатегории. Допустим, есть категория "недвижимость" с подкатегориями и надо чтобы в блоке "Недвижимость" на главной выводились объявления о недвижимости из основной категории и подкатегорий.
2.Сейчас:
В скрипте есть встроенный рейтинг объявлений по кол-ву просмотров за все время с момента подачи объявления. Выводится он на отдельной странице общим списком. На страницах объявлений этого нет.
Надо:
Сделать так, чтобы количества просмотров (в рейтинге объявлений по просмотрам) считались только за последнюю неделю. Как это реализовать описано здесь: www.deltascripts.com/board/viewtopic.php?id=12593
Обновленный топ по просмотрам надо вывести на страницах самих объявлений (см. картинку) , но с учетом категорий.
Пояснение: Если мы зашли в объявление относящееся к категории "Недвижимость" и подкатегории "Аренда квартир" здесь же должен быть топ 10 по просмотрам (самые популярные) объявлений из категории "Недвижимость" (блок №1 на картинке).
Второй топ 10 на странице объявлений - самые популярные объявления на доске (блок №2 на картинке). В этих двух топах должны выводиться только заголовок объявления, кол-во просмотров и значок - есть или нет фото в объявлении (это предусмотрено в скрипте - так выводится на на главной, если отключить в seetings показ уменьшенных фоток на главной).
Третий (блок №3 на картинке) не совсем топ. Просто вывод 5-10ти СЛУЧАЙНЫХ объявлений из базы с картинкой, названием и описанием (уменьшенном до n символов) объявления.
Желательно, чтобы эти блоки как-то кешировались для каждого объявления, чтоб не дергать базу постоянно и не перегружать сервер.
Я понимаю, что возможно не все получится реализовать. Надо смотреть и уже более детально разговаривать.
Изменение бюджета в сторону увеличения возможно.
Выбранный исполнитель
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