Необходимо прикрутить SAPE контекст ко ВСЕМ страницам Предыдущий исполнитель сделал только в персональных блогах, а это мне не подходит
Флеш - панорама
Необходимо сделать 5 панорам разных комнат , по типу такой - http://www.peredelka.tv/home/kv/kamennyi_meshok_i_derevyannaya_shkatulka/tour/room2.html
В наличии будут рендеры комнат для создания панорамы. Нужно собрать панораму как по ссылке выше , сделать кнопки с собственным логотипом (информацию дадим) и выплывающее окошко с описанием предмета (диван , стул и т.д.)
главное чтобы было выполненно качественно и со вкусом. Заинтересовавшимся писать мне в аську - 326102690 , или на почту - [email protected] . Повторюсь , всего будет 5 панорам подобного плана , для одной информация готова , есть рендеры и описание. Также хотелось бы узнать цену создания 5-ти панорам. Проект нужно сделать в течении 2-х недель (5 панорам)
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