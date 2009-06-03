Флеш - панорама

Необходимо сделать 5 панорам разных комнат , по типу такой - http://www.peredelka.tv/home/kv/kamennyi_meshok_i_derevyannaya_shkatulka/tour/room2.html

В наличии будут рендеры комнат для создания панорамы. Нужно собрать панораму как по ссылке выше , сделать кнопки с собственным логотипом (информацию дадим) и выплывающее окошко с описанием предмета (диван , стул и т.д.)

главное чтобы было выполненно качественно и со вкусом. Заинтересовавшимся писать мне в аську - 326102690 , или на почту - [email protected] . Повторюсь , всего будет 5 панорам подобного плана , для одной информация готова , есть рендеры и описание. Также хотелось бы узнать цену создания 5-ти панорам. Проект нужно сделать в течении 2-х недель (5 панорам)