На игровом сайте нужно защитить файлы SWF от кражи.

Идеально решено на этом сайте: _flashfan.ru/genre_3d.html

Писать лучше в Асю.

Дополнено:

Если не верите что с этого сайта нельзя сохранить СВФ, то просто попробуйте сделать это в кеше Вашего броузера. А не тыкайте в кнопку Скачать, на этом сайте.

А сюда об этом не пишите - тута не форум начинающих программистов.