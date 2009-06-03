Необходимо написать скрипт по сбору статистики и обработке полученных данных. От нас базовое ТЗ и своевременная оплата. От вас быстрая и качественная работа, идеи, желание постоянно совершенствовать и дорабатывать функционал.
Написать модуль для DLE (на Аяксе)
Написать модуль для DLE (на Аяксе).
Срочненько, ТЗ по запросу.
Аська 1332814
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