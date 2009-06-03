Смысл скрипта: Прежде чем увидеть видео онлайн на сайте, пользователь должен нажать на ссылку где откроется новое окно спонсора и появится видео плеер, (похожий скрипт есть), но к нему нужно добавить функцию cookie ...
Нужен скрипт фотобанка
Нужен навороченный скрипт фотобанка, со всеми необходимыми функциями. Нужен человек , который имел опыт с такими системами.
Заявки фрилансеров
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