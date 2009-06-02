Скрипт для экспорта данных в CSV файл

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Закрыт18 заявок302 просмотра

Нужно написать PHP скрипт для экспорта данных из базы в CSV (или TSV) файл. Скрипт должен работать c простой web формой, на которой выбираем параметры для скрипта. В результирующем файле две колонки и произвольное количество рядов (в зависимости от данных). Форму прикрутить к скрипту.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения.

Если есть вопросы - спрашивайте, что непонятно. Спасибо!

PHP
16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

cobr123
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

cobr123
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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