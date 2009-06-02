Скрипт для экспорта данных в CSV файл

Нужно написать PHP скрипт для экспорта данных из базы в CSV (или TSV) файл. Скрипт должен работать c простой web формой, на которой выбираем параметры для скрипта. В результирующем файле две колонки и произвольное количество рядов (в зависимости от данных). Форму прикрутить к скрипту.

Если сможете КАЧЕСТВЕННО сделать - укажите вашу сумму и срок выполнения.

Если есть вопросы - спрашивайте, что непонятно. Спасибо!