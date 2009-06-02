Адаптировать модуль "Thanks" для DLE 8

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

1. Адаптировать модуль "Thanks" 1.6 Final версии DLE 6.7 под DLE 8.

2. Исправить касяки, в том числе устранить возможность благодарить в одной новости одному пользователю больше чем 1 раз (см. Скриншет) http://s40.radikal.ru/i087/0905/85/afafa0fd61e9.png .

3. Проверка на уязвимости.

Модуль можно скачать в приложении.

Сроки: Сегодня.

Оплата: 300руб / 10$ (Оплата по факту)

DLE
16 лет назад
Avazone
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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