1. Изменить логотип на logo.cdr 2. Добавить логотип на прицеп грузовика 3. Телефон справа вверху изменить - в русской версии: Телефон: +7 (8617) 605-966 - в английской версии: Phone: ...
Адаптировать модуль "Thanks" для DLE 8
1. Адаптировать модуль "Thanks" 1.6 Final версии DLE 6.7 под DLE 8.
2. Исправить касяки, в том числе устранить возможность благодарить в одной новости одному пользователю больше чем 1 раз (см. Скриншет) http://s40.radikal.ru/i087/0905/85/afafa0fd61e9.png .
3. Проверка на уязвимости.
Модуль можно скачать в приложении.
Сроки: Сегодня.
Оплата: 300руб / 10$ (Оплата по факту)
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