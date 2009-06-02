Скрипт на js, для управления фоном.

Нужен скрипт на javascript, который будет стабильно работать во всех популярных браузерах. Скрипт должен выполнять функцию перемещения фона таблицы (слоя) в зависимости от положения курсора. То есть имеется таблица (100% на 150 px), у таблицы есть фоновый рисунок (3000 px на 150 px), изначально рисунок стоит по центру таблицы. Когда пользователь ведет курсор влево, фон медленно начинает ползти вправо, чем дальше пользователь отвел мышку влево, тем быстрее фон должен ползти вправо, пока не дойдет до своей границе. То же самое , когда пользователь ведет курсор вправо, фон ползет влево. И еще один нюанс, нужно, чтобы, когда пользователь возвращал курсор в центр экрана, рисунок медленно становился по центру таблицы.