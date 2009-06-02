Очистить сайт от вируса

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок304 просмотра

Нужно очистить сайт на джумле от вируса ифрейм. Срок - 2 часа. Жду предложений. Спасибо.

Joomla
16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров