Сайт на 6-7 страниц. Интеграция с платеж.системой.

Нужен скрипт для vkontakte.ru! Для приглашения левых людей в группу. Как известно, в день нельзя приглашать более 40 "левых" пользователей, поэтому у меня много аккаунтов и в идеале нужно сделать так, чтобы программка, разослав УДАЧНО ...