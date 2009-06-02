Нестандартный модуль Bitrix

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки209 просмотров

Необходимо создать нестандартный модуль для сервиса, который работает под управлением CMS Bitrix. Сервис позволяет пользователям после авторизации в клиентской зоне сайта производить подпись файлов в формате html ЭЦП, причем файлы заранее должны быть разложены в пространстве сайта. Основная задача требуемого модуля - сделать централизованное автоматическое распределение готовых файлов по клиентским каталогам согласно заданной логике (например, имя каталога - уникальный это номер договора с клиентом), ибо счет клиентов идет на тысячи и вручную это очень затруднительно...Итак, нужен разборщик файловой кучи по известной логике, который помещает файлы в личный кабинет каждого клиента на сайте Bitrix...и при успешной авторизации клиент их видит и может производить с ними дальнейшие манипуляции с ЭЦП.

Бюджет и формат оплаты подробно обсудим при более предметном разговоре

ICQ 117730783

[email protected]

HTML
16 лет назад
warhero
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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