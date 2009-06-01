Есть сайт www.gsm-remont.ru, CMS-bitrix. Нужнo: 1. Если люди неправильно пишут фамилию, я правлю в 1с, то потом при следующей синхронизации (заказы с сайта в 1c) опять появляется такой же заказ ...
Парсер роликов
Нужен парсер роликов с PORN hub
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