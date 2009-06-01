Есть сайт в котором нужно 1. Убрать все упоминания о Dle. 2. Оптимизировать Html од для поисковиков. 3. В IE6 сайт показывает крива, надо исправить. 4. Спустил «вход» вниз и добавить аватра. ...
Отображение изображений продуктов в МАГЕНТО
Здравствуйте, нужно подправить отображение изображений продуктов в интернет-магазине МАГЕНТО.
есть подозрение, что какая-то настройка хостинга не соответствует этому. сейчас в админке они нормально отображаются, а в клиентской части подгружается дефолтное изображение.
оплата по факту. фикс быстрый, функционал дефолтный, были затронуты только пэйменты.
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