Отображение изображений продуктов в МАГЕНТО

Здравствуйте, нужно подправить отображение изображений продуктов в интернет-магазине МАГЕНТО.

есть подозрение, что какая-то настройка хостинга не соответствует этому. сейчас в админке они нормально отображаются, а в клиентской части подгружается дефолтное изображение.

оплата по факту. фикс быстрый, функционал дефолтный, были затронуты только пэйменты.