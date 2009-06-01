Отображение изображений продуктов в МАГЕНТО

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте, нужно подправить отображение изображений продуктов в интернет-магазине МАГЕНТО.

есть подозрение, что какая-то настройка хостинга не соответствует этому. сейчас в админке они нормально отображаются, а в клиентской части подгружается дефолтное изображение.

оплата по факту. фикс быстрый, функционал дефолтный, были затронуты только пэйменты.

16 лет назад
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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